شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة الإمارات: الجميع دعا إلى وقف إطلاق نار دائم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة إنه على جميع الأطراف الالتزام بالقوانين الدولية، وكذلك الجميع دعا إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفى للمجموعة العربية في الأمم المتحدة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه نستهدف إنقاذ حياة المدنيين في قطاع غزة.

وتابعت أنه نرحب باعتماد قرار تسريع المساعدات إلى غزة، مضيفة أن القرار يعطينا فرصة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة، لليوم الـ77، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.