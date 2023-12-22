وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها في شمال العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الدفاع في بيانها: "في الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تم قتل ثلاثة من رفاقنا الأبطال وأصيب أربعة بجروح نتيجة هجوم شنه أعضاء في منظمة إرهابية انفصالية في شمال العراق".

وأشارت الدفاع إلى أنه "تم تنظيم ضربات جوية مفاجئة على الأهداف المحددة واتجاهات فرار الإرهابيين"، مضيفة: "وفقا للبيانات الأولية، تم تحييد أربعة إرهابيين".

وأشار خلال كلمة له في اجتماع تقييمي سنوي، إلى أنه تم تدمير إجمالي 1110 أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتم تحييد 820 إرهابيًا، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وتابع أنه إلى جانب ذلك، استسلم 122 إرهابيًا خلال عام 2023.

كما لفت إلى أنه "منذ 1 يناير، تم منع 199 ألفًا و898 شخصًا من عبور حدود تركيا بشكل غير قانوني، وتم تسليم 13 ألفًا و156 مهاجرًا غير شرعي و590 إرهابيًا، من بينهم 410 من أعضاء منظمة "غولن" الإرهابية، إلى وكالات إنفاذ القانون".