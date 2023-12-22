شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل أكثر من 4 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4675 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير في بيان، إن عمليات التصعيد والاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية ترافق معها تدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين، والاعتداء على عائلاتهم، لافتاً أن الاحتلال اعتقل مئات الفلسطينيين خلال العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم أطفال ونساء.

جرائم حرب

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، و"الجرائم ضد الإنسانية"، في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة، ويضرب أي مصداقية للعدالة الدولية، ويفقدها أية قيمة عملية.

وأوضحت في بيان صدر عنها أمس الخميس، أن الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم، ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، كأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحياة.