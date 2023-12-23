شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية في محافظة مدغ وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع وقوات الدراويش التابعة لولاية غلمدغ، عملية عسكرية جنوب إقليم مدق وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة جرت في محافظة مدغ، بما في ذلك مدن العمارة، وبعادوين، وغيرها من المناطق الإستراتيجية.

وقد كبدت القوات المسلحة وقوات دراويش غلمدغ والقوات الشعبية خلال العمليات العسكرية خسائر فادحة لمليشيات الشباب الإرهابية.

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