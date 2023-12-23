شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق مخيم جنين بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غرقت شوارع مخيم جنين فى فلسطين من مياه الامطار التى هطلت خلال المنخفض الجوى الذى تشهده البلاد حاليا.

ويرجع السبب إلى الحرب التى يشهدها قطاع غزة وتدمير الاحتلال الإسرائيلى للبنية التحتية للبلاد خلال العمليات العسكرية، مما تسبب فى شلل للحياة وغرق الشوارع.

وطبقاً لتقديرات مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة، فإن حجم الخسائر الاقتصادية الأولية للإعمار في غزة بسبب الحرب تصل إلى 11 مليار دولار (خسائر مباشرة، بخلاف 12 ملياراً خسائر غير مباشرة)، وبما يشمل تدمير أكثر من 305 ألف وحدة سكنية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023. من بين الوحدات المدمرة 52 ألف وحدة (تدمير كامل)، و253 ألف وحدة (تدمير جزئي).