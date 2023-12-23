شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي على مُخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينيًا، مساء اليوم الجمعة، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مُخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في القطاع إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.



ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة.



وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل في حي الأمل بمدينة خان يونس، وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 20 ألفا و57 شهيدًا و53 ألفا و320 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.