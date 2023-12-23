تقارير: البرهان وافق على لقاء حميدتي ولكن بشروط

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "سودان تربيون"، فإن البرهان اشترط لمقابلة حميدتي خروج الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية قبل عقد هذا الاجتماع.

أمس, 23:00 GMT

وكان البرهان كشف الخميس لدى مخاطبته حشدا عسكريا بولاية البحر الأحمر عن إمكانية الانخراط في مفاوضات مع قوات الدعم السريع، لكنّه شدد على أنه لن يوقع اتفاق سلام "فيه ذل ومهانة للشعب والقوات المسلحة".

وجاء حديث البرهان بعد أيام قليلة، من بسط قوات الدعم السريع سيطرتها المطلقة على ولاية الجزيرة بما في ذلك مدينة ود مدني بعد انسحاب مفاجئ للجيش السوداني من المدينة.