شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يلقى خطابا أمام البرلمان يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقي الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، الاثنين المقبل، خطابا موجها للأمة الجزائرية أمام غرفتى البرلمان.

ومن المقرر أن يتناول الرئيس الجزائري في هذا الخطاب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكذلك السياسة الخارجية دون إغفال تحديد آفاق السنة القادمة.

واستدعى الرئيس الجزائري غرفتى البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية، وفقا للقرار الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية.

ويمنح الدستور الجزائري الرئيس صلاحية استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع وفقا للقانون الذي يحدد تنظيم الغرفة الأولى والثانية من المؤسسة التشريعية وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.