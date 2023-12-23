شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 عناصر إرهابية في عدة مناطق تونسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت وحدات من الأمن التونسي اليوم, القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في باجة ‏ونابل ومنوبة.‏

وأشارت الإدارة العامة للحرس التونسي، أنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي، وصَدر في حقهم أحكام قضائية.

الإرهاب في تونس

وأكدت اتخاذ ‏الإجراءات القانونية في شأنهم، فيما أعلنت تونس في وقت سابق إلقاء القبض على 4 عناصر إرهابية بمحافظات سليانة واريانة ‏والمنستير.‏

وأشارت وحدات من الأمن التونسي، أن العناصر الإرهابية صادرة في ‏حقهم أحكام قضائية، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

جهود مكافحة الإرهاب في تونس

كما ألقى الأمن التونسي قبل فترة القبض على إرهابيين اثنين في محافظة سليانة شمال غرب تونس.

وأوضح بيان وزارة الداخلية التونسية، حينها أن الإرهابيين سبق أن صدرت بحقهما أحكام بالسجن؛ بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وتخطيطهما تنفيذ أعمال إرهابية ضد وحدات أمنية.