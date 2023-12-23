كلب من وحدة "عوكيتس" الإسرائيلية يسجل مشاهد من داخل نفق لـ"حماس"... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتبين المشاهد تجول الكلب بين الأقسام الرئيسية داخل النفق، حيث تم تسجيل وتوثيق المشاهد بواسطة الكاميرا المعلقة على كلب يتبع لوحدة "عوكيتس" الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف ثلاث مناطق على الأقل، في قطاع غزة، حيث دعا إلى إجلاء المدنيين إليها، بعد انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وذكرت القناة الأمريكية أنه في 1 كانون الأول / ديسمبر، نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لقطاع غزة تشير إلى المناطق التي سيتم استهدافها، وكذلك الأراضي التي يجب على المدنين إخلاءها، لكن كما تشير القناة إلى أن التعليمات أثارت مخاوف الفلسطينيين بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بسبب مشاكل الاتصال، كانت ( المعلومات) "في بعض الأحيان غير دقيقة ومضللة".

وأضافت: "باستخدام مقاطع الفيديو والصور الموزعة على الإنترنت، وصور الأقمار الصناعية، وكذلك تقارير وسائل الإعلام المحلية، تؤكد توجيه ثلاث ضربات إسرائيلية على مناطق طُلب من المدنيين البحث فيها عن مأوى".

أمس, 14:57 GMT

ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.