شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعتمد قراراً بخصوص المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن مجلس الأمن الدولي، اتخاذه قراراً يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنها يجب أن تكون بشكل موسع وآمن ودون عوائق، مع تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للحرب على القطاع.

تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة

وصوّت للقرار 13 عضواً في المجلس، مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت على القرار الذي قدّمته الإمارات.

كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة".

المجلس، طالب أيضا في قراره، أطراف النزاع بالامتثال والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية حركتهم.

تهجير الفلسطينيين في غزة

هذا وأعرب عن رفضه للتهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مؤكدا ضرورة الامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

أيضا طالب بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه.

ويأتي بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر "كرم أبو سالم" الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية.

تسهيل دخول المساعدات إلى غزة

وتتضمن المساعدات الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.

كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف نوفمبر الماضي.

ودعا جميع الأطراف المعنية للاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني، وتفادي التضارب العسكري الإنساني القائم لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.