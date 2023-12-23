إعلام: الولايات المتحدة تقترب من استئناف بيع الأسلحة الهجومية إلى السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة أبلغت السعودية بإنهاء تجميد بيع فئات معينة من الأسلحة عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.
أمس, 22:12 GMT
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد حظر بيع التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الموجهة إلى السعودية في عام 2016 بعد غارة نسبها إلى السعودية على قاعة عزاء في اليمن راح ضحيتها 155 شخصا، فيما ألغى ترامب القرار في 2017، أما بايدن فسارع إلى تجميد بيع الأسلحة الهجومية الأمريكية مثل الذخائر الموجهة إلى السعودية، في الأيام الأولى لإدارته.
ولم يتم تحديد حتى الآن موعد لتغيير الإدارة الأمريكية قرارها رسميا، لكن المسؤولين أكدوا أن تلك الخطوة "ليست وشيكة"، فيما حث المسؤولون السعوديون المشرعين الأمريكيين مؤخرا على الموافقة على بيع الأسلحة الهجومية للمملكة بمجرد إلغاء تجميد الإدارة للمبيعات.
في سياق متصل، اتهم البيت الأبيض، إيران بالضلوع في الهجمات التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية على سفن في البحر الأحمر متجهة إلى إسرائيل.
أمس, 17:29 GMT
وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عما وصفته بالسلوك المتهور، كما زعمت المتحدثة أن إيران تقدم لـ"أنصار الله" دعما قويا يشمل طائرات مسيرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.