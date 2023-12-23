الأمم المتحدة: الدول الأعضاء دفعت 620 مليون دولار استجابة للنداء العاجل بشأن غزة

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وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أن وقف إطلاق النار الإنساني هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.
وأوضح غوتيريش للصحفيين، أن "وقف إطلاق النار الإنساني، هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية احتياجات الأشخاص في غزة، الذين في أمس الحاجة، وإنهاء الكابوس المستمر".
أمس, 18:05 GMT
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور المجتمع الدولي في أن "يعزز حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم، وكذلك [الالتزام] بحل الدولتين".
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وامتدت لسبعة أيام؛ وجرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.