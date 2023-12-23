الأمم المتحدة: الدول الأعضاء دفعت 620 مليون دولار استجابة للنداء العاجل بشأن غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن المكتب بيانا قال فيه إن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 52% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أن وقف إطلاق النار الإنساني هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.

وأوضح غوتيريش للصحفيين، أن "وقف إطلاق النار الإنساني، هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية احتياجات الأشخاص في غزة، الذين في أمس الحاجة، وإنهاء الكابوس المستمر".

ووصف المسؤول الأممي النهج المتبع فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية بـ"الخاطئ"، حيث "يعتبر عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تدخل، مقياسا لفعاليتها"، مشيرا إلى أن "المشكلة الحقيقية، هي في أن الطريقة التي تواصل بها إسرائيل هذا الهجوم، تخلق عقبات كبيرة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة".

أمس, 18:05 GMT

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية دور المجتمع الدولي في أن "يعزز حماية المدنيين وإنهاء معاناتهم، وكذلك [الالتزام] بحل الدولتين".

وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وامتدت لسبعة أيام؛ وجرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.