الخليج اليوم .. بلومبرغ: السعودية تعيد تكرار قصة الصين في مطاردة المستثمرين للنمو

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصبحت حشود المستشارين الذين يرتدون الزي الغربي مشهداً مألوفاً في ردهات أفخم فنادق الرياض، في قلب خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغة قيمتها تريليونات الدولارات لتنويع اقتصاد السعودية. وفي الأشهر الأخيرة، انضم مديرو الصناديق، الحريصون على الحصول على موطئ قدم مبكر في قصة النمو الكبيرة التالية في الأسواق الناشئة.

المملكة، التي انضمت إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019، لم تجتذب تاريخياً سوى القليل جداً من مليارات الدولارات التي يخصصها مستثمرو الأسهم لأسواق الأسهم العالمية. وقد شعر مديرو الصناديق بالإحباط بسبب نقص السيولة في مؤشر تداول لجميع الأسهم، والذي يحد من الملكية الكاملة للأجانب.

والآن، مع استبعاد روسيا من المؤشر القياسي وخسارة الصين لجاذبيتها بسبب التباطؤ الاقتصادي، بدأ بعض المستثمرين ينظرون إلى السعودية في ضوء جديد، يجذبهم تيار مستمر من الإصلاحات المصممة لتشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي والمشاريع الضخمة. وساعد الاهتمام المتزايد سوق تداول على الارتفاع بأكثر من 11% هذا العام، أي أكثر من ضعف عائد مؤشر MSCI.

من جانبه، قال فيرغوس أرجيل، الذي ساعد في إطلاق صندوق جديد للأسواق الناشئة لشركة EFG New Capital قبل عامين، "تبدو المملكة العربية السعودية الآن وكأنها الصين في العقد الأول من القرن العشرين، والتي لديها تخصيص 8% لمؤشر الأسهم السعودية.

وأضاف أرجيل: "السعودية لا تزال ممثلة بشكل ناقص للغاية في محافظ المستثمرين حتى بعد أن اجتذب مؤشر تداول صافي تدفقات أجنبية تزيد عن 3 مليارات دولار هذا العام. وهذا جزء صغير من مبلغ 24 مليار دولار الذي تدفق عندما انضم المؤشر إلى مؤشر MSCI قبل 4 سنوات، لكن المحللين يقولون إن الحجم سينمو مع بدء الإصلاحات".

سوق الأسهم السعودية هي الأكبر والأكثر سيولة في الشرق الأوسط وموطن أكبر منتج للنفط في العالم – أرامكو السعودية – بعد أن جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار في بيع أسهم عام 2019. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أضافت البورصة، التي تهيمن عليها البنوك وشركات البتروكيماويات تقليديا، شركات كبيرة للرعاية الصحية والتجزئة والطاقة. كما تدرس شركة طيران ناس منخفضة التكلفة الإدراج في أقرب وقت من العام المقبل. ويتم تداول مؤشر "تداول" بمعدل سعر إلى أرباح آجل لمدة 12 شهراً يبلغ 17.5 مرة، مما يمنحها علاوة تزيد عن 50% على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وارتفع وزن السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى ما يقرب من 4.1% من حوالي 1.5% عندما تم إدراجها في الأصل في المؤشر مع نمو الاهتمام الأجنبي وتشجيع السعودية لمزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. وجمعت الشركات السعودية 11.5 مليار دولار من الإدراجات منذ بداية عام 2022 في وقت تباطأت فيه الطروحات العامة الأولية في أماكن أخرى.

يمكن للمستثمرين السلبيين تقديم تدفقات بقيمة 7.3 مليار دولار إذا رفعت المملكة العربية السعودية مستوى الحد الأقصى المسموح به للملكية الأجنبية إلى 100% من أقل بقليل من النصف حالياً لمعظم الأسهم، وفقاً لإيليا الشعار، المحلل المساعد في أرقام كابيتال. وأضاف أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى "زيادة كبيرة في وزنها على مؤشرات الأسواق الناشئة".

ويعكس الاهتمام المتزايد بالسعودية تراجع المشاركة الأجنبية في السوق الصينية. وفي حين برزت الهند باعتبارها أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا التحول، فإن غياب روسيا عن المؤشر يعني أن المستثمرين ليس لديهم العديد من البدائل الأخرى. وسوف يصبح الاختيار أكثر محدودية إذا تم ترقية كوريا الجنوبية إلى مؤشرات الأسواق المتقدمة، وهو ما قد يحدث في وقت ما من العام المقبل.

وقال هاريش رامان، رئيس ECM في آسيا لدى سيتي غروب: "نرى أن المستثمرين المؤسسيين الآسيويين يبدون اهتماماً أكبر برؤية ولقاء شركات من الشرق الأوسط، لأنه باعتبارك صندوقاً للأسواق الناشئة، عليك أن تنظر إلى تنويع استثماراتك". وهو أقل إثارة للاهتمام نسبيا بالنسبة للمستثمرين الآسيويين ولكنهم يفكرون بجدية في منطقة الشرق الأوسط.

ولا يزال السوق موجهاً نحو السكان المحليين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". وقد تمت تغطية العديد من الاكتتابات العامة الأولية لهذا العام، بما في ذلك إدراج مجموعة MBC بقيمة 222 مليون دولار، وطرح شركة ADES القابضة بقيمة 1.2 مليار دولار، بشكل كبير.

وقال مدير الصندوق في شركة فييرا كابيتال، دومينيك بوكور إنغرام، والذي ساعده موقفه الصعودي تجاه السعودية على التفوق على 99% من أقرانه هذا العام: "إن عدداً من الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام لم يتم بيعها على الإطلاق للمستثمرين الأجانب". "هناك 3 أو 4 عروض عامة أولية شاركنا فيها في السعودية حيث كنا المستثمر الأجنبي الوحيد".

هناك 147 صندوقاً من الأسواق الناشئة تمتلك أصولاً تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 127 مليار دولار ولم تستثمر أبداً في المملكة العربية السعودية، وفقاً لأبحاث كوبلي فاندز. لكن في إشارة إلى أن مديري المحافظ يتابعون الرحلات البحثية بمخصصات أعلى، أظهرت الدراسة أن حصص صناديق الأسواق الناشئة النشطة التي تستثمر في المملكة زادت بأكثر من الضعف منذ بداية العام.

وقام مدير المحفظة والمحلل في بنك بي إن بي باريبا لإدارة الأصول، دانييل ديفرانشيسكو، بزيارة الرياض مؤخراً للقاء بعض الشركات السعودية المدرجة، ويفكر الآن في زيادة استثماراته.

وقال ديفرانشيسكو: "إننا نعاني حالياً من نقص الوزن، ولكننا نواصل تحديد الفرص المتاحة لتخصيص رأس المال. "إن زيارة البلاد للقاء مديري الأعمال المحليين ومشاهدة التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري جعلتنا أكثر إيجابية بشأن العائد المحتمل للأسهم السعودية".