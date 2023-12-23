مدير منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف غيبريسوس عبر موقع "إكس"، أن الصراع المستمر منذ فترة طويلة حال دون الوصول إلى الغذاء المطلوب وغيره من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
وشدد على أن هناك مجاعة في غزة، موضحا أن "الناس هناك يبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء".
وتابع: "الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام".
وأوضح أن "4 من كل 5 أسر في شمال غزة، ونصف الأسر المهجرة في الجنوب، تقضي أياما ولياليا كاملة دون طعام".
كما طالب باستعادة خدمات الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.