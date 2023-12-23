مدير منظمة الصحة العالمية: سكان غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف غيبريسوس عبر موقع "إكس"، أن الصراع المستمر منذ فترة طويلة حال دون الوصول إلى الغذاء المطلوب وغيره من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.

وشدد على أن هناك مجاعة في غزة، موضحا أن "الناس هناك يبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء".

وتابع: "الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام".

وأوضح أن "4 من كل 5 أسر في شمال غزة، ونصف الأسر المهجرة في الجنوب، تقضي أياما ولياليا كاملة دون طعام".

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، العالم بضرورة تحسين عاجل في الأمن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات إلى غزة.

كما طالب باستعادة خدمات الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة.

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.