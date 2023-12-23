"سرايا القدس" تنشر مشاهد لقنص جنود إسرائيليين... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتبين المشاهد لحظة رصد أحد عناصر "سرايا القدس" جنديا إسرائيليا، واستهدافه برمي الرصاص عليه وتحقيق إصابة مباشرة.

وفي بيان نشرته "سرايا القدس" على صفحتها الرسمية في "تلغرام": "رصدنا توغلا محدودا لآليات العدو على الحافة شرق رفح قصفناها بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وأصبناها إصابات مباشرة ومحققة".

وأضافت "سرايا القدس": "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "تاندوم" محيط دوار أبو شرخ في محور التقدم شمال قطاع غزة".

كما أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العكسري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم أمس الجمعة، تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية.

وجاء في بيان "سرايا القدس" المنشور على قناتها في "تلغرام"، صباح يوم أمس: "قصفنا مقر قيادة ميداني لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية".

ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.