الخليج اليوم .. الإمارات تتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع موريشيوس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أنجزت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، بنجاح مع جمهورية موريشيوس المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها للإمارات مع دولة إفريقية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن الشراكة تمهد الطريق لزيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية والتعاون الثنائي بين القطاع الخاص في الجانبين.

وأضافت الوكالة، أن الشراكة سيتم التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق.

ونقلت عن ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية القول إن الشراكة لديها "إمكانية إضافة ما نسبته 1% بالكامل إلى اقتصاد موريشيوس بحلول عام 2031 وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.2% في نفس الفترة".