أبو الغيط: قرار مجلس الأمن حول غزة ما زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو الغيط إن القرار ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار.

وأضاف أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً عند رغبة إسرائيل.

وأوضح أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات لغزة وإنما حماية المدنيين من القصف المستمر، وتحقيق وقف مستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو رخصة للقتل، وأن المساعي العربية لن تتوقف من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب.

وكان مجلس الأمن قد وافق، أمس الجمعة، على قرار يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".