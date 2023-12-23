الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال 200 عنصر من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة خلال أسبوع

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، إن "قوات جيش الدفاع بتعاون مع الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي)، خلال الأسبوع، اعتقلت مئات المشتبه فيهم بالتورط بنشاطات إرهابية في القطاع ومن بينهم تم تحويل أكثر من 200 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي لمواصلة التحقيق في إسرائيل".

وأشار أدرعي إلى أن "عددا من النشطاء اختاروا التموضع داخل المجتمع المدني والاستسلام حيث تم اقتيادهم من قبل محققو وحدة 504 والشاباك".

وبحسب أدرعي، فإن "اجمالي عدد الذين تم اقتيادهم للتحقيق في إسرائيل بلغ أكثر من 700 عنصر من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.