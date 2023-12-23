شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 53 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في قصف إسرائيلي جديد استشهد 53 فلسطينيا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

واستشهد 22 فلسطينيا في قصف عنيف من مدفعية وطائرات الاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الشهداء في غزة

كما استشهد 27 فلسطينيا خلال قصف الدبابات الإسرائيلية لمئات المنازل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في سياق متصل استشهد 6 فلسطينيين في قصف استهدف مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وترافق مع القصف الجوي قصف البوارج الحربية الإسرائيلية لشواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مئات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة

وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن هناك مئات الشهداء، تحت ركام المنازل المدمرة في شمال قطاع غزة، لافتة النظر أن عدد الشهداء تجاوز 20 ألف شهيد و 53 ألف جريح.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد أن مصير عشرات الكوادر الطبية التابعة له ما يزال مجهولا بعد محاصرة المركز الوحيد للهلال الأحمر في شمال قطاع غزة.

والذي قدم العلاج والإسعافات الأولية لمئات الجرحى بعد توقف جميع مستشفيات شمال قطاع غزة.