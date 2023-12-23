اخبار الخليج

الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات مع التشيك ورفضها كافة أعمال العنف

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع يان ليبافسكي، وزير خارجية جمهورية التشيك، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، كما ثمن سموه حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث.

 

تضامن

 

وأدان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة، ورفضها التام لكافة أعمال العنف، التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها.

 

سموه يثمّن حرص الحكومة التشيكية على توفير الرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا