الارشيف / اخبار الخليج

الخليج اليوم .. شاهد المفاجأة.. ملاكم أمريكي يعلن إسلامه أثناء مؤتمر صحفي بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر إسلامه أثناء وجوده في ، وذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة نزال "اليوم الحاسم" الذي تستضيفه الرياض يوم السبت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة التواصل "إكس"، يعلن فيه ميلر إسلامه وذلك خلال مؤتمر صحفي قبل "اليوم الحاسم".

 

 

وقال الملاكم الأمريكي جاريل ميلر في الفيديو:" أود أن أقول في البداية الحمد لله أعلن إسلامي، لقد سئمت من هؤلاء الملاكمين طوال الأسبوع.. أنا مرهق ولكن مستعد لملاكمتهم، وأود أن أعرف من سأسدد له اللكمة الأولى.. أنا أرى أن الملاكمة نعمة مذهلة تم منحها لنا".

 

المصدر: "twitter/alekhbariyatv"

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا