"القسام" تعلن استهداف غرف القيادة الميدانية وتدمير قوات إسرائيلية من "مسافة صفر"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت القسام في بيانها أن الصاروخين، اللذين يزنان 2 طن، أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا فقام مجاهدو القسام بزرعهما في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ.

وأضافت القسام أن أحد مجاهديها تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى جندي آخر في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأشارت القسام إلى أن مجاهديها "يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك شرقي المنطقة الوسطى".

وأكدت كتائب القسام أنها "تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، مضيفة أنه "تم استهداف آليتين صهيونيتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وأكدت القسام على قيام عناصرها بإيقاع 4 جيبات لقيادة العدو في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة حيث قاموا بتفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم، ما أدى إلى سحق القوة ومقتل جميع أفرادها، كما تم تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105"، واستهداف قوات النجدة والإخلاء في منطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الصهيونية تنقل القتلى من المكان.