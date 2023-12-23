شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 20 فلسطينياً في غارات للاحتلال استهدفت وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح صباح اليوم، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 18 فلسطينياً استشهدوا في غارة استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد فلسطينيان في غارة استهدفت كذلك منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يرافق ذلك قصف مدفعي مكثف على طول المناطق الشرقية للقطاع.

مئات الشهداء تحت الركام

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن هناك مئات الشهداء، تحت ركام المنازل المدمرة في شمال قطاع غزة، لافتة النظر أن عدد الشهداء تجاوز 20 ألف شهيد و 53 ألف جريح.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد أن مصير عشرات الكوادر الطبية التابعة له ما يزال مجهولا بعد محاصرة المركز الوحيد للهلال الأحمر في شمال قطاع غزة.