الخليج اليوم .. السعودية.. التشكيلة الأساسية للمباراة "الذهبية" لمونديال الأندية



الرياض - كتب موسى القحطاني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، صوب مدينة جدة السعودية، التي تحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي.

وسيطلق الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك صفارة بداية المباراة بين نادي مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، وفلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية "اليبرتادوريس" لكرة القدم، في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة فريق فلومينينسي، بطل أمريكا الجنوبية:

31- إيدرسون

2- كايل وولكر



5- جون ستونز

3- روبن دياز

6- ناثان آكي

16- رودريغو

82- ريكو لويس

20- برناردو سيلفا

47- فيل فودين

10- جاك غريليتش

19- جوليان ألفاريز.



في المقابل، اختار البرازيلي فيرناندو دينيز سيلفا (49 عاما) المدير الفني لفريق فلومينينسي، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه، لمواجهة الفريق الإنجليزي:

1- فابيو

2- صاموئييل كزافييه

30- فيليبي ميلو

12- مارسيلو

7- أندري

8- مارتينيلي

10- باولو هنريك غانسو

21- جوان أرياس

11- كينو

14- جيرمان كانو.