"حماس" تستدرج 5 جنود إسرائيليين إلى حتفهم داخل نفق

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الحركة في بيانها: "قمنا باستدراج 5 جنود من وحدة "يهلوم" داخل أحد أنفاقنا شرقي مدينة خانيونس"، وكانت الحركة قد لغمت النفق بالمتفجرات، مؤكدةً أنه "بمجرد دخولهم النفق تم تفجيره والقضاء عليهم من نقطة صفر".

وأضافت الحركة أنه تم تحييد جنديين إسرائيليين بقذيفة "RPG" في مدينة خان يونس، حيث قتلا على الفور.

وأضافت القسام أن أحد مجاهديها تمكن من الإجهاز على 4 جنود صهاينة من نقطة صفر في حي القصاصيب في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى جندي آخر في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وأكدت كتائب القسام أنها "تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل"، مضيفةً أنه "تم استهداف آليتين صهيونيتين بقذيفتي "ياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".