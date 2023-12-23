شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 100 صحفي فلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في تقرير لها، استشهاد 100 صحفي، وإصابة المئات في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت النقابة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قتل الصحفيين بشكل مباشر، بهدف حجب الحقيقة ومنع وصول صور الجرائم الإسرائيلية، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني إلى العالم.

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وأشارت إلى أن عشرات المؤسسات الإعلامية جرى تدميرها بالكامل خلال العدوان الإسرائيلي.

قطاع غزة

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح صباح اليوم، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية في وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 18 فلسطينياً استشهدوا في غارة استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد فلسطينيان في غارة استهدفت كذلك منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يرافق ذلك قصف مدفعي مكثف على طول المناطق الشرقية للقطاع.