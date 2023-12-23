الخليج اليوم .. البحرية البريطانية: استهداف سفينة بطائرة مسيرة قبالة الهند

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في ظل التوتر بخطوط الملاحة الدولية وبعد عدة حوادث شهدها البحر الأحمر قبالة اليمن، أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للبحرية البريطانية، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة استهدفت سفينة قبالة سواحل الهند.

انفجار ونشوب حريق

وقال المركز في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقا): "تلقى مركز تنسيق التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابع للبحرية البريطانية معلومات حول هجوم طائرة مسيرة على سفينة، ما أدى إلى وقوع انفجار ونشوب حريق، ووقعت الحادثة على بعد 200 ميل بحري جنوبي غرب مدينة فيراوال في الهند.

وأضاف أنه جرى إخماد الحريق دون وقوع إصابات، "والسلطات تحقق في الحادثة".

ولم يكشف المركز تفاصيل أكثر عن السفينة والعلم الذي ترفعه.

الحوثيون يهددون الملاحة

وكانت منطقة باب المندب قد شهدت عدة حوادث نفذها الحوثيون ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.

في السياق ذاته، أعرب مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقهم المتزايد من "محاولة الحوثيين ورعاتهم في طهران تقويض التجارة البحرية، سواء عالمياً أو مع إسرائيل، فضلاً عن رفع التكاليف على الولايات المتحدة، على ما أفاد موقع "سيمافور".

شركات شحن توقف عملياتها

يذكر أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عدداً من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.

واعترضت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة.