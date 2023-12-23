شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يفرض قيودا على دخول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى نيبال فرسخ، أن الاحتلال الإسرائيلى يفرض العديد من القيود على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت نيبال فرسخ - فى مداخلة لقناة النيل الإخبارية - "إن الهلال الأحمر الفلسطينى يتولى دخول المساعدات عبر معبر رفح من الأشقاء فى الهلال الأحمر المصرى وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى ، حيث تم بالأمس دخول 70 شاحنة" ، معربة عن أملها فى أن يتم فى القريب العاجل وبناء على قرار مجلس الأمن السماح بتدفق المساعدات الإنسانية الى داخل القطاع عبر جميع المعابر ، لا سيما وأن كل ما دخل القطاع منذ العدوان وحتى اليوم لا يلبى 10% من الاحتياجات على الأرض لسكان قطاع غزة بعد أن أصبح 90% منهم نازحين.



وأضافت أن سلطات الاحتلال تفرض قيودا على عملية إدخال المساعدات وتحدد أعداد الشاحنات المسموح بادخالها ، منوهة بأن القطاع بحاجة إلى 500 شاحنة يوميا على الأقل ولكن سلطات الاحتلال تمنع ذلك حيث تستخدم المساعدات الإنسانية كوسيلة للعقاب الجماعى للفلسطينيين.



وأعربت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطينى عن أملها فى أن يكون قرار مجلس الأمن بالسماح بإدخال المساعدات بداية جيدة لحلحلة الوضع فى الأراضى المحتلة، مشيرة إلى أننا كنا نأمل أيضا أن يصدر قرار بوقف إطلاق النار لأننا فى اليوم الـ 78 من العدوان ولدينا أكثر من 20 ألف شهيد 70% منهم من الأطفال والنساء وأعداد الضحايا فاقت الـ 80 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض ومازال المجتمع الدولى يعجز عن إيقاف الحرب وهذا العدوان على غزة الذى يدفع ضريبته المدنيين العزل ، مطالبة بتحرك فورى وعاجل لايقاف ما يجرى فى القطاع.



وأوضحت أن الاحتلال لايزال يقوم باستهداف الطواقم الطبية حيث أن هناك أكثر من 100 شخص من الكوادر الطبية قيد الاعتقال، والشهداء من الكوادر الطبية أكثر من 310 شهداء، مشددة على أن هذا الاستهداف للمنظومة الطبية لابد أن يتوقف وأن يقف المجتمع الدولى ويضع حدا لهذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة التى يقوم بها الاحتلال بحق القانون الدولى.