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الحج والعمرة السعودية: حجز تصريح زيارة الروضة الشريفة يتم مرة واحدة فى السنة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن إتاحة حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوي بالمدينة المنورة، تتم مرة واحدة فى السنة، حسبما ذكرت شبكة عكاظ السعودية.

 

وقد جاء ذلك وفق ما كشفته الوزارة ردا على الاستفسارات الواردة إليها، مؤكدة أنه يمكن للمستفيد حجز تصريح للروضة الشريفة بعد مضي 365 يوما على آخر تصريح له.

 

وأوضحت وزارة الحج والعمرة قائلة: "لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق "نسك" أو "توكلنا" بشرط عدم الإصابة بفيروس أو مخالطة مصاب بها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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