الخارجية الإيرانية: لم نساعد "أنصار الله" في ضرب سفن البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح باقري، في حديث لوكالة "مهر" للأنباء: "المقاومة (أنصار الله) لديها أدواتها الخاصة. وتتصرف وفق قراراتها وقدراتها".

وأشار بالقول: "حقيقة أن قوى دولية معينة، مثل الأمريكيين والإسرائيليين، يعانون من ضربات "أنصار الله"، لا ينبغي أن يدعو ذلك إلى التشكيك في قوة الجماعة في المنطقة".

وحسب وسائل إعلام أمريكية، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.

وأضافت أنه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني "أنصار الله"، عمّا وصفته بالسلوك المتهور.