الهيئة البريطانية للتجارة البحرية: حادث جديد قرب باب المندب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته، أنها تلقت تقريرًا عن وقوع حادث قرب مضيق باب المندب، وأن السلطات المختصة قامت على الفور بإجراء تحقيق حول حيثيات الحادث.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنه تم توجيه إرشادات تحذيرية لجميع السفن في المنطقة بتوخي الحذر عند عبور المضيق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان لها، إن "هجومًا بمسيّرة استهدف سفينة على بعد نحو 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال في الهند"، محذرة من مرور سفن أخرى في المنطقة ذاتها.

وكانت الهيئة قد أعلنت، الخميس الماضي، عن حادثة جديدة في محيط باب المندب قبالة سواحل اليمن. وقالت الهيئة البحرية، في بيان لها، إنها "تلقت تقارير عن وقوع حادثة في المحيط الهندي بمحيط باب المندب قبالة السواحل اليمنية".