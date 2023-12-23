إعلام: بايدن حذر نتنياهو من عواقب ضرب "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة في مقالها، أن بايدن نبّه نتنياهو، مشددًا على أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربًا إقليمية أوسع".

وأضافت الصحيفة أن جو بايدن دفع نتنياهو لوقف الضربة الاستباقية على "حزب الله" اللبناني، والتي كانت إسرائيل تنوي القيام بها، بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.

وصرّح مسؤولون بمعلومات استخبارية لدى إسرائيل، اعتبرتها واشنطن غير موثوقة، حول أن قوات "حزب الله" تجهز نفسها لعبور الحدود نحو مستوطنات إسرائيلية "كجزء من هجوم متعدد الجوانب".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن هذا المخطط دفع بعض المسؤولين الإسرائيليين المتشددين "إلى حافة الهاوية".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن بايدن تصريحاته للصحفيين، قال فيها: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، وليس التوقف عن ملاحقة حماس، ولكن عليهم أن يكونوا أكثر حذرًا".