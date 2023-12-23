شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية المغربية تنقذ 56 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنقذت وحدة لخفر السواحل المغربي، في عرض ساحل إقليم بوجدور اليوم، 56 مهاجراً غير شرعي ينتمون لبعض الدول الأفريقية، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع واجه صعوبات في الإبحار نحو جزر الكناري.

وذكر بيان للبحرية المغربية، أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.

البحرية المغربية

سبق وأنقذت البحرية المغربية في عرض ساحل إقليم الداخلة الأسبوع الماضي، 92 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب تقليدي حاول الإبحار نحو جزر الكناري.

وأكدت أن الأشخاص الذين جرى إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم، للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.