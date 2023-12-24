عبد اللهيان: رفضنا طلب واشنطن بشأن حث "أنصار الله" على وقف عملياتها ضد إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - الخليج 365. وقال عبد اللهيان، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، إن "الولايات المتحدة طلبت من طهران أن نوصي أنصار الله في اليمن بوقف عملياتهم ضد الكيان الإسرائيلي والمصالح الأمريكية في المنطقة".

هذا وحذر مساعد قائد حرس الثورة الإيراني للشؤون التنسيقية، محمد رضا نقدي، اليوم السبت، من أنه في حال استمرار هجمات إسرائيل على غزة، بدعم أمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى إغلاق ممرات مائية أمامها، بما في ذلك الممرات المؤدية إلى البحر المتوسط.

وقال نقدي، في تصريحات خلال مراسم ذكرى وفاة سفير إيران في اليمن، نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، "في حال استمرار جرائم الكيان الصهيوني وأمريكا فعليهما انتظار إغلاق المزيد من الممرات المائية".

وتابع أنه "في حال استمرت هذه الجرائم قد تُغلق كافة الممرات المؤدية إلى البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أنه "بالأمس كان الخليج الفارسي ومضيق هرمز كابوساً بالنسبة لهم، واليوم أصبحوا يواجهون مشكلة عند باب المندب والبحر الأحمر، ومع استمرار هذه الجرائم، سيتعين عليهم قريباً انتظار إغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​وجبل طارق والممرات المائية الأخرى أمامهم".

هذا وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم 19 ديسمبر/كانون الأول تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل، تضم 10 دول هي: بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

والتطورات تأتي بعد إعلان "أنصار الله"، بوقت سابق تنفيذ عملية وصفتها بـ "النوعية" ضد سفينتين قالت إنهما مرتبطتان بإسرائيل، الأولى محملة بالنفط "سوان اتلانتك"، والأخرى حاويات (إم إس سي كلارا) بطائرتين بحريتين، "بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية [التابعة للجماعة]".

ودعت قوات "أنصار الله"، السفن في البحر الأحمر إلى "الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً"، مؤكدةً "الاستمرار في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من غذاء ودواء".

وجاء الهجوم الجوي على السفينتين بعد أيام من تبني جماعة أنصار الله، عملية استهداف سفينتي حاويات بصاروخين أثناء توجههما إلى إسرائيل.

ويوم 14 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت "أنصار الله" قصف سفينة الحاويات "ميرسيك جبرلاتر" بطائرة مسيرة في البحر الأحمر، بعد أيام من تبني الجماعة، استهداف سفينة نرويجية محملة بالنفط تحمل اسم "استريندا"، بصاروخ أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعد إعلان "أنصار الله"، منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، معتبرةً أن أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفاً مشروعاً".

واستهدفت الجماعة السفينتان "يونتي إكسبلورر" و"نمبر ناين" في باب المندب، بصاروخ بحري وطائرة مُسيرة، "بعد رفضهما رسائل تحذيرية".

وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت "أنصار الله" الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.