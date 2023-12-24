الخليج اليوم .. التضخم السنوي في عُمان يسجل 0.6% بنهاية نوفمبر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت بيانات رسمية، السبت، أن معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان بلغ 0.6% بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية.

وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، أن أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات ارتفعت بنسبة 2.39%، والتبغ بـ 2.35%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 1.46%، والثقافة والترفيه بـ 1.02%، والصحة بـ 0.28%، والملابس والأحذية بـ 0.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بـ 0.01%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في السلطنة بنسبة 0.07% مقارنة مع شهر أكتوبر 2023.

وذكرت الوكالة، نقلا عن البنك المركزي العُماني، أن عرض النقد بمعناه الواسع شهد نموًّا بنسبة بلغت 4.5% على أساس سنوي ليبلغ 21.6 مليار ريال عُماني بنهاية سبتمبر/أيلول 2023.