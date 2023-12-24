شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت جورنال": بايدن أقنع نتنياهو بمنع توجيه ضربة استباقية لـ "حزب الله" خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن هذه الدعوة جاءت فى محادثة هاتفية بين بايدن ونتنياهو وبعد "ورود معلوماتٍ لإسرائيل - تراها الولايات المتحدة غير صحيحة - أن مقاتلى حزب الله يستعدون لعبور الحدود كجزء من هجوم متعدد الجوانب؛ ما يدفع المزيد من المسؤولين فى إسرائيل إلى الحافة".



وذكرت الصحيفة أن "الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت فى الجو فى انتظار الأوامر عندما تحدث بايدن مع نتنياهو فى 11 أكتوبر، وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلى التخلى عن الأمر والتفكير فى عواقب مثل هذا الإجراء".



ولفتت الصحيفة إلى أن "الهجوم الإسرائيلى المذكور لم ينفذ"، وأن "الاتصالات بين بايدن ومسؤولين أمريكيين آخرين ونتنياهو وحكومته الحربية - التى لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل - الالتزام بنمط جهود البيت الأبيض لمنع أى توسع للصراع قد يورط الولايات المتحدة".



وشددت الصحيفة على أن "التركيز الرئيسى لإدارة بايدن منذ 7 أكتوبر، كان محاولة منع أى تصعيد على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية النار بشكل شبه يومى مع مقاتلين من جماعة حزب الله".



وحسب الصحيفة، فإن "عاموس هوكشتاين، مسؤول البيت الأبيض الذى يقود الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، قد قام بالتنقل بين واشنطن وبيروت والقدس فى محاولة لتأمين نهاية دبلوماسية للقتال، كما شاركت فرنسا بشكل كبير فى دفع لبنان إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701، الذى يدعو قوات حزب الله إلى الانسحاب من جنوب لبنان والبقاء على بعد 18 ميلاً على الأقل من الحدود الإسرائيلية".



وشددت "وول ستريت جورنال"، على أن "الدور الأمريكى فى منع إسرائيل من تنفيذ هجوم واسع النطاق على حزب الله فى أكتوبر، يُظهر الدور الحاسم الذى لعبته الدبلوماسية فى منع الصراع من التحول إلى حرب إقليمية أكبر".