شكرا لقرائتكم خبر عن "الجامعة العربية" توضح دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت جامعة الدول العربية، بضرورة التسلح بالإرادة السياسية ووضع السياسات العامة الكفيلة بتسريع الجهود لكسب الرهانات التنموية.

وأشارت أن دور الإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعد من الأولويات على جدول أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب وهياكله.

الإعلام وأهداف التنمية

وشددت خلال منتدى "الإعلام العربي ورهانات التنمية المستدامة"، أن الإعلام العربي مطالب أن يكون داعم أساسي في متابعة الأجندة الأممية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

كما نوهت بأهمية إدماج الإعلام البيئي والتربية على التنمية المستدامة في المناهج التعليمية العربية من أجل بناء مواطن مسؤول إزاء محيطه البيئي، وتأسيس إعلام يتفاعل مع قضايا التنمية المستدامة.

تحقيق التنمية المستدامة

وذكرت أنه لا تنمية مستدامة دون ضمان الحق في الإعلام والتواصل، ولا تنمية مستدامة دون إشاعة ثقافة المواطنة.

وذلك بما يفسح المجال أمام المواطن عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي؛ ليكون فاعلاً حقيقياً في التعامل مع الأهداف التنموية".