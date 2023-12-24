شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: ملاحقة إدارية وقضائية لمحاسبة المقصرين في غرق الطرق جراء العاصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أعمال فتح الطرق التي أغلقتها السيول والأتربة بفعل العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان، خصوصا في منطقة الكرنتينا بالعاصمة بيروت ومجرى نهر بيروت.

رافق رئيس الحكومة في الجولة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، الذي شرح له الاسباب التي ادت الى فيضان نهر بيروت والمعالجات الطارئة التي اتخذت والاجراءات التي سوف تستكمل بعد انحسار العاصفة منعا لتجددها.

وخلال الجولة، أكد رئيس الحكومة أن ما حصل سيكون محور ملاحقة ادارية وقضائية لتحديد المسئوليات ومحاسبة المقصّرين.

وجدد توجيه التحية الى عناصر الدفاع المدني واطفائية بيروت على الجهود، التي بذلوها؛ من أجل انقاذ المواطنين الذين حاصرتهم السيول وفتح الطرق، وعلى عمليات الإنقاذ الطارئة التي قاموا بها.