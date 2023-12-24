الخليج اليوم .. السعودية عن قرار مجلس الأمن حول غزة: خطوة بالاتجاه الصحيح

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحبت وزارة الخارجية السعودية السبت، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار.

خطوة في الاتجاه الصحيح

وعبرت الخارجية السعودية في بيانها عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

وطالبت الوزارة في البيان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزل من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة، قرارا ينص على إنشاء آلية أممية لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأيدت 13 دولة مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت كل من الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، ولم تصوت أي دولة بالمجلس ضد القرار ما سمح بتمريره.

العمليات مستمرة

يشار إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتواصل من قصف وتوغل بري في قطاع غزة منذ 11 أسبوعاً، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 20 ألفا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، ويُعتقد بأن آلاف الجثث الأخرى لا تزال تحت الأنقاض.

وأدى الصراع إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريباً وسط ظروف إنسانية "كارثية"، بحسب وصف الأمم المتحدة.

في حين أن المرحلة الأولى من الحرب كانت شهدت غارات جوية وبرية وبحرية مكثفة، وتضمنت المرحلة الثانية اجتياحا بريا موسعا بالدبابات، أما الثالثة فأعلن عنها الجيش بأنه يستعد للانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مبينة أنه سيكون قتالا بشكل مستهدف.