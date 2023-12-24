الخليج اليوم .. رئيس الاتحاد الآسيوي: السعودية أبهرت العالم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، السعودية على نجاحها الكبير في استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي اختتمت، مساء الجمعة، في مدينة جدة بتتويج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بطلا للمسابقة على حساب فريق فلومينيسي البرازيلي.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح اعلامي، إلى أن النجاح السعودي المبهر في استضافة كأس العالم للأندية يعتبر نجاحا للقارة الآسيوية بأسرها.

وأضاف: هذا النجاح يعزز مكانة السعودية على خارطة كرة القدم الدولية ويجسد جدارتها في احتضان الفعاليات الكروية العالمية، عطفا على ما تمتلكه من بيئة جاذبة لتلك الفعاليات وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متراكمة وكفاءات بشرية قادرة على إدارة العملية التنظيمية بكل اقتدار.

وأشاد رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بجهود مختلف الجهات الرسمية في السعودية على أدوارها المحورية في تأمين مختلف عوامل النجاح لاستضافة البطولة، وخص بالشكر وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل بالإضافة إلى مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد آل خليفة أن النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية كانت ناجحة بامتياز من خلال التنظيم الرائع والحضور الجماهيري المتميز والمستويات الفنية القوية، التي قدمتها الأندية المشاركة مبينا أن الصورة الزاهية للبطولة ستكون جزءا هاما من الإرث الكروي العالمي.