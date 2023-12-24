الخليج اليوم .. شركة إماراتية تستثمر 1.1 مليار دولار في مناجم للنحاس بزامبيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قالت شركة الاستثمار الحكومية (زد.سي.سي.إم-آي.إتش) في زامبيا، اليوم الجمعة، إن شركة الموارد العالمية القابضة الإماراتية ستستثمر 1.1 مليار دولار في مناجم موباني للنحاس مقابل امتلاك 51% من شركة التعدين.

واختارت زامبيا شركة الموارد العالمية القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة شريكا استراتيجيا في شركة موباني التي يتطلع إليها العديد من المستثمرين الباحثين عن أصول النحاس.

وتبحث زامبيا عن مستثمر جديد في موباني منذ أن استحوذت على الأصول من جلينكور في عام 2021 بعد أن وافقت على دفع 1.5 مليار دولار لشركة السلع الأولية السويسرية في صفقة ممولة بالديون، وفقا لـ "رويترز".

وذكرت شركة الاستثمار الحكومية في زامبيا في بيان أن استثمار شركة الموارد العالمية القابضة البالغ 1.1 مليار دولار سيستخدم في تمويل خطة موباني لزيادة الإنتاج وتوفير رأس مال عامل وسداد جزء من الدين المستحق لجلينكور، الشركة المالكة السابقة، والبالغ 1.5 مليار دولار.

وأضافت الشركة "سيتم توفير 620 مليون دولار على شكل رأس مال جديد مقابل حصة نسبتها 51% في مناجم موباني للنحاس. وسيتم توفير قرض للمساهمين بقيمة 400 مليون دولار تقريبا... سيستخدم في إطار تسوية معاملات الدين الأصلي لشركة جلينكور البالغ 1.5 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد".

وقالت الشركة إن من الممكن أيضا تقديم قرض إضافي للمساهمين بقيمة 80 مليون دولار إذا لزم الأمر.

وتحتاج موباني إلى 300 مليون دولار لزيادة الإنتاج إلى 200 ألف طن من النحاس في السنوات الثلاث المقبلة. وأنتجت شركة التعدين 72694 طنا من النحاس في عام 2022 انخفاضا من 87618 طنا في عام 2021.

وتضاعفت خسائر موباني تقريبا إلى 158.45 مليون دولار في النصف الأول من العام حتى 30 يونيو حزيران بسبب انخفاض الإنتاج وارتفاع النفقات وزيادة تكاليف الاقتراض.