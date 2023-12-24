شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عسكرية بين العراق وفرنسا في مجال تطوير القدرات القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق أول الركن قيس المحمداوي، مع قائد هيئة أركان القوات البرية الفرنسية الفريق أول الركن بيار شيل، التعاون والتنسيق في مجال تطوير القدرات القتالية.

جاء ذلك خلال لقائهما بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا التعاون والتنسيق الفرنسي العراقي المشترك في مجالات التدريب والاستشارة وتطوير الاستعدادات القتالية على ضوء الجهود التي تبذلها فرنسا في بناء القوات الصحراوية العراقية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب.

وأكد المحمداوي أن القوات الأمنية العراقية قطعت شوطاً مهماً في تعزيز قدراتها الذاتية، وبلغت مستوى نوعياً في الاستعداد القتالي، وخاضت معارك كبيرة أكدت تفوقها، وسجلت أرجحية ميدانية في مواجهة الإرهاب.

من جانبه أثنى قائد هيئة أركان القوات البرية الفرنسية على التطور الكبير الذي تشهده القوات الأمنية العراقية، وانتصاراتها الميدانية المستمرة ضد الإرهاب وإشاعة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وفي نهاية اللقاء، وجه المحمداوي الشكر للقوات الفرنسية التي وقفت إلى جانب القوات الأمنية لتعزيز انتصارات العراق على العناصر الإرهابية المنهزمة.