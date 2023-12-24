التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما أفادت مراسلة "الخليج 365"، بدأ التصويت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07 بتوقيت غرينيتش)، على أن تُغلق في السادسة مساء.

ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح.

فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.

17 ديسمبر, 10:58 GMT

وخصصت هيئة الانتخابات 2155 دائرة انتخابية، حيث تجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء تونس.

ووفقا لمراسلتنا، ستفضي هذه الانتخابات لتكوين 279 مجلسا محليا ستكون الركيزة الأولى لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو ما يمثل غرفة برلمانية ثانية.