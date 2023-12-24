ناقلة نفط تستغيث بمدمرة أمريكية إثر تعرضها لهجوم في البحر الأحمر

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، أن ناقلة نفط مملوكة للغابون وترفع العلم الهندي، أبلغت عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها "الحوثيون" خلال عبورها البحر الأحمر، مساء أمس السبت.

وأضاف البيان أن البحرية الأمريكية تلقت في التوقيت نفسه استغاثة أخرى من ناقلة كيماويات ونفط ترفع علم النرويج، إثر تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة.

وأشار إلى أن السفينتين لم تبلغا عن وقوع إصابات جراء الهجمات.

كما أكد البيان أن المدمرة الأمريكية "يو إس إس لابون" التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر استجابت لنداءات الاستغاثة من السفينتين.

ووفقا لبيان الجيش الأمريكي، يعد ذلك الهجوم الـ 14 والـ 15على السفن التجارية من قبل "الحوثيين" منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.