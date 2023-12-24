الجيش التركي: تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا خلال يومين

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان وزارة الدفاع التركية، قال غولر، إنه "عقب تحييد 13 إرهابيا أمس السبت، تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق".

وأكد غولر أن "العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين".

وذكر أن "الأهداف الإرهابية شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية".

وأشار إلى مقتل 12 جنديا وإصابة 13 آخرين يومي السبت والأحد.

ووفقا لبيان الدفاع التركية، "أدار غولر العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا".

وينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية جوية وبرية شمالي العراق وسوريا ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيا" في تركيا، ووحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا ذراع التنظيم في سوريا.

وتؤكد أنقرة أن هدف هذه العمليات العسكرية هو ضمان أمن حدودها، ومنع الهجمات الإرهابية على أراضيها.