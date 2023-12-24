شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غدا التقرير الدوري المقدم من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر صالح المري ، غدا الاثنين ، ولمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال دورتها الثانية والعشرين المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية.



كما تعقد اللجنة خلال ذات الفترة جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص على مستوى لجنة الميثاق.



يذكر أن المملكة العربية السعودية قدمت تقريرها الدوري الأول بتاريخ 16 يوليو 2023 إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدول الطرف لأحكامه.



وسوف تعقد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماعها العادي (60) لتدارس ووضع الملاحظات على تقرير الدولة الطرف وتقديم توصيات لها تنفيذاً للالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وسوف تشهد جلسات دورة المناقشة حضور ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية علاوة على البرلمان العربي واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء.