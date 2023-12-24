شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، في تصريح له، بأن قرار إعادة فتح الميناء جاء عقب استقرار وتحسن الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لنقل الصادرات المصرية.

غلق الميناء

كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أغلقت ميناء العريش البحري ليومين متتالين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، في بيان أمس، بأن قرار استمرار الإغلاق جاء بسبب الرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر.