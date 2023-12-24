جنرال إسرائيلي سابق: لا أرى أي إنجازات في غزة و"حماس" وحدها يمكنها إطلاق المحتجزين

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وأوضح غولان أنه ينبغي على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تأكيد من سيتولى مقاليد الأمور في قطاع غزة بعد الحرب، وأن يشرح ذلك للمواطن الإسرائيلي العادي، مضيفا أنه كلما تعمق الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة كلما زاد ضرر إسرائيل وكلفتها من وراء تلك الحرب.
وأضاف غولان أن القضاء على "حماس" ليس كافيا لأهداف الحرب على قطاع غزة، والمستوى السياسي في بلاده لم يحدد ما هي أهداف الحرب على قطاع غزة.
وأوضح غولان أن شعار "القضاء على حماس" ليس كافيا، بدعوى أن إسرائيل تخوض حربا يضحي فيها خيرة أبنائها بحياتهم، وذلك دون وضع أي أهداف عسكرية، وهذا أمر صادم، على حد قوله.
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.