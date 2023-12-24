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إعلام إسرائيلي يكشف أخطر ما يواجه جيش بلاده في غزة منذ بدء الحرب ويصف المعارك بـ"الصعبة"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن أصعب ما يواجه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة هو "الأنفاق"، فهو أكبر تحد تواجهه في غزة منذ بداية القتال البري في السابع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن مقتل 8 جنود إسرائيليين الليلة في الحرب على غزة هو أحد أقسى الأحداث في عطلات نهاية الأسبوع منذ الحرب في القطاع، موضحة أن معركة الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون "صعبة".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - الخليج 365 عربي, 1920, 24.12.2023

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، اليوم الأحد، مقتل جندي آخر خلال الحرب على قطاع غزة ما يرفع عدد قتلاه منذ مساء أمس إلى 14 قتيلا، حيث أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مقتل الرقيب أول روئي إلياس (21 عاما) من تسوفير، وسقط خلال المعارك العسكرية الإسرائيلية الدائرة على جنوبي غزة".

وأوضحت الصحيفة أنه مع مقتل روئي إلياس، يصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ مساء أمس السبت إلى 14 قتيلا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين خلال معارك في قطاع غزة. وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 8 جنود قُتلوا خلال اشتباكات في غزة أمس السبت.
وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوفه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 485 قتيلا.
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 28 أكتوبر 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 24.12.2023

يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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